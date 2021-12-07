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07 Aralık 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 16:30:00

Falezlerde tehlikeli balık avı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde, 30 metre yükseklikte yer alan falezler, amatör balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde, 30 metre yükseklikte yer alan falezler, amatör balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levhalarına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini göz ardı ederek, saatlerce balık tuttu. Sahile gelenler de kayalıklara tırmanıp, tüm riske rağmen fotoğraf çektirdi.

Etiketler : balık avı Muratpaşa ilçesi Antalya Falezler
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