Fabrikanın 'yükü'nü taşıyorlar

Şen, iş yerindeki ustasının yönlendirmesiyle forklift kullanmaya başladığını ancak ilk başlarda "yapamam" korkusu yaşadığını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce forklift operatörlüğü belgesi için kursa yazıldığını anlatan Şen, şöyle konuştu: "İş yerimizde forklift operatörüne ihtiyaç vardı. Bir cesaretle bu işi öğrendim. İlk başlarda zorlandım ama ustamız sayesinde işin tüm inceliklerini öğrendim. Araba kullanmayı bilmiyorum ama forklift işinde uzmanlaştım. Derse çalışarak öğrendim, sınavına girip kazandım. Her kadının yapabileceği bir iş mutlaka vardır yeter ki bir şeylerle uğraşsınlar. Hiç boş durmasınlar. Mücadele vermek ve uğraşmak önemli. Yapılmayacak hiçbir şey yok yeter ki o istek ve mücadele içinizde olsun."



Karakavas ise yaklaşık 7 yıl önce iş yerindeki müdürünün yönlendirmesiyle kursa yazılarak forklift operatörlüğü belgesi aldığını belirtti.