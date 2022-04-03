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03 Nisan 2022 Pazar 14:50:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 14:56:00

Fabrikada 'leylek' molası

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Sivas'ta, önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ, yıllardır göçmen leylek ailesine ev sahipliği yapıyor.

Sivas'ta, önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ, yıllardır göçmen leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Kentte baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla leylek ailesi fabrikanın bacasına kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. 16 yıldır bu yuvada yaşayan leyleklerin zarar görmemesi için yuva olan bacanın faaliyetine ara verdi.

ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın, "Leylekler geldikleri zaman biz fabrikamızın kazanlarını kapatıyoruz. Dolayısıyla burada ortaya çıkan karbon monoksit ve diğer gazlardan zarar görmesin diye, daha iyi bir ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu sene bir hafta erken geldiler. Hatta leylekler geldikten sonra kar yağdı, kış oldu ama onlar tarihlerini şaşırmıyor. Bizim havalar biraz kötü gittiği için leylekler bir hafta kadar Sivas'ın soğuğunu yediler'' dedi.

Etiketler : Sivas ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın Leylekler geldikleri zaman
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