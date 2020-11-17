Ezo gelinler hayata tutundu
Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Tarım Okuluna giderek eğitim aldı.
Eğitimin ardından Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kuran kadınlar, patlıcan, biber, domates üretimi yapmaya başlayarak adeta hayata yeniden tutundu.
Kooperatif Başkanı Senem Türkkan, ürettikleri ürünleri sattıklarını belirterek, "Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz” dedi. Kazandığı ilk parayla kızıma telefon aldığını söyledi. Kooperatifin kurucularından Saadet Toğaç da “Belki ileride 70, hatta 700 kadın olacağız" ifadelerini kullandı.