Ezel okusun diye yollar açıldı
Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin İslambeyli Köyü'nde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı.
Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin İslambeyli Köyü'nde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı. Bunun üzerine Ezel, belediyeyi arayarak yardım istedi.
Şimşek'in çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, yolu açtı. Ekipleri evinin önünde gören Ezel'in mutluluğu kameraya yansıdı. Ezel, "Okuluma rahatça gidebileceğim" diyerek teşekkür etti.