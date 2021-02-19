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19 Şubat 2021 Cuma 09:59:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 10:16:00

Ezel okusun diye yollar açıldı

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Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin İslambeyli Köyü'nde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin İslambeyli Köyü'nde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı. Bunun üzerine Ezel, belediyeyi arayarak yardım istedi.

Şimşek'in çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, yolu açtı. Ekipleri evinin önünde gören Ezel'in mutluluğu kameraya yansıdı. Ezel, "Okuluma rahatça gidebileceğim" diyerek teşekkür etti.

Etiketler : kırklareli islambeyli ezel şimşek
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