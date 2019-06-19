Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında son dakika gelişmeleri güncel olarak takip ediliyor. EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT'de son durum ne? sorularının yanıtlarını merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti. EYT hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN EYT AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Nazlı Çelik tarafından canlı yayında, “EYT ile ilgili düzenleme seçim bildirgenizde vardı buna rağmen kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla ilgili nasıl bir adım atmayı planlıyor?” diye soruldu.

Bahçeli ise, “Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.” İfadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldiği Ak Parti'li milletvekillerine bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a milletvekillerinden gelen talepler içerisinde Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) konusu da yer alıyordu. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine de Erdoğan "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" dedi. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, EYT'li bir milyon 300 bin kişi olduğunu, bu kişilerin emekli edilmesi durumunda ileride hazineye 60 milyar lira yük getireceği bilgisini verdi.

MHP'Lİ KALAYCI'DAN EYT AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katıldığı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

EYT NEDİR?

1998'da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi olarak aktarılıyor.

YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.

YASA KİMLERİ KAPSADI?

Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı.