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03 Aralık 2020 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:11:00

Eymen'e umut olun

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SMA Tip 1 hastası Eymen'in gen tedavisi olabilmesi için 2.5 milyon dolara ihtiyaç var. Yardım kampanyası başlatan Çakmak ailesi bu miktarın sadece yüzde birini toplayabildi. 4 ay sonra bu şanslarının da kalmayacağını söyleyen aile, yardımseverlerden kendilerine umut olmalarını istedi.

Sakarya'nın Erenler İlçesi’nde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çiftinin bir buçuk yaşındaki çocukları Eymen’e, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. 9 aydır makineye bağlı olarak yaşayan Eymen’in iyileşmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. 2,5 milyon doları bulan tedavi için aile yardım kampanyası başlattı. 3 aydır devam eden kampanyada ihtiyaç duyulan paranın yalnızca yüzde 1'i toplandı.

AMELİYATIN BELLİ BİR SÜRESİ VAR

2 yaşına gelmeden uygulanması gereken gen tedavisi için gerekli ücretin 4 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade eden Çakmak çifti, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. Anne Esma Çakmak, "En ufak bir enfeksiyon çocuğumuzu yoğun bakıma düşürüyor. Eymen şu an 20 aylık. Bizim sadece 4 ayımız kaldı. Eymen’i hep birlikte kurtaralım" diye konuştu.

Baba Bülent Çakmak, "Doktorlardan, Türkiye’de tedavisinin mümkün olmadığını öğrendik. Yurt dışında ve 2,5 milyon dolarlık bir tedavisi var. Bunu bizim karşılamamız mümkün değil, yetkililerin bunu Türkiye’ye getirerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Etiketler : SMA Tip 1 hastası SMA hastası Esma Çakmak Bülent Çakmak Eymen Çakmak
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