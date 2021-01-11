Evsizlerin yardım meleği

Adana Otogarı gerek kente gidip gelenlerin gerekse de ev sahipliği yaptığı birçok insanın hikayesine şahit oluyor. Otogarın yolcu bekleme bölümünde 20’den fazla evsiz yaşarken otogar esnafı o evsizleri ailelerinden biri olarak görüyor. 2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku’yu, beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları adlı bir dernek kurdu.



HER BİRİNİN YÜREK BURKAN HİKAYESİ VAR

Kemal Yücel (42), 7 yıldır otogarda kalan evsizlere orada çalışanlara hatta otobüs bekleyen yolculara da yemek ikram ediyor. Sokakta yaşam mücadelesi veren evsizlerin her birinin yürek burkan hikayesinin olduğunu söyleyen Yücel, “Örneğin geçtiğimiz yıl eski bir emniyet müdürünü kaybettik. Burada yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl ise emekli bir banka müdürünü evine kavuşturduk” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yemek dağıtımına devam ettiklerini söyleyen Kemal Yücel, “İlk önce kent genelinde ulaşabildiğimiz birkaç noktada yemek dağıtımı yapıyorduk. Sonra otogarda yaşayan evsizlere odaklanmak istedik. O andan beri devam ediyoruz. Burada kalan evsizlerin her birinin ayrı hikayesi var” dedi.

Otogar esnafından Kenan Aslan evsizlerden biri olan ve gözleri görmeyen 80 yaşındaki Mehmet amca için yardımseverlere seslenerek “Gözleri kataraktan dolayı görmüyor. Ameliyat ettirmek istiyoruz ama bütçemiz yetmiyor” diye konuştu.

