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06 Aralık 2020 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 13:05:00

Evsiz Ömer tedavi olamıyor

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Annesiyle birlikte Van'dan Antalya'ya gelen Ömer Çelik (29), annesinin vefatı sonrası işsiz de kalınca sokaklarda yaşamaya başladı.

Akşamları bir caminin balkon kısmına serdiği halının üzerinde uyuyan Şimşek, çoğu zaman karnını kuru ekmekle doyuruyor. Kaybettiği kimliğinin yenisini ise bir yakını ve ikameti olmadığı için çıkaramayan Çelik, bacaklarında çıkan yaralar için tedavi olamıyor.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ömer Çelik, annesinin ölümüyle birlikte hayatının tersine döndüğünü söyledi. Çelik, “2014 yılında ben askerdeyken annemle ağabeyim buraya yerleşti. Daha sonra ben de gelip onların yanına yerleştim. Annem yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti, bunun üzerine ağabeyim Van'a döndü. Garsonluk, bulaşıkçılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Ancak son zamanlarda işsiz kaldım. Dışarıda kalmaya başladım. Bir süre sonra sağlık sorunlarım oluşmaya başladı, bacaklarımda yaralar çıktı" dedi.

'KİLİTLENDİM KALDIM BURADA'

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dışarıda yaşamanın daha da zorlaştığını belirten Çelik, “Birkaç aydır burada camide yaşıyorum. Cemaatin ve komşuların getirdikleriyle besleniyorum. Dışarıda yaşadığım dönemde kimliğimi kaybettim. Bir adresim ve yakınım olmadığı için kimlik çıkartamıyorum. Kimliksiz kaldım, kimliğim olmadığı için hastaneye gidip muayene olamıyorum. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaydım normalde ancak yararlanamıyorum. İş de bulamıyorum, şehir dışına da çıkamıyorum. Kilitlendim kaldım burada. Benim için zorlu ve sıkıntılı geçiyor. Banyo yok, yemek yok, dışarıda kalıyorum neticede" diye konuştu.

Etiketler : Ömer Çelik evsiz ömer van
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