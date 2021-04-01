Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kovid-19 nedeniyle kütüphaneye gidemeyenleri kitapla buluşturuyor. Gençlik merkezinin sosyal medya hesaplarından 'evlere kitap servisi yapılacağı' duyurusunda bulunan gençler, telefon veya sosyal medyadan kendilerine ulaşanların kitap taleplerini karşılamaya başladı. Talep eden vatandaşların evlerine kitap servisi yapan gönüllü gençlerin bu davranışları, kitapseverlerin de beğenisini topluyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç, Kovid-19 sürecinin her kesimi olduğu gibi kitapseverleri de etkilediğini söyledi. Yaşanan süreçte insanların ister istemez kütüphanelere fazla gidemediklerine işaret eden Özgenç, bu durum karşısında merkezde görevli gençlerin güzel ve anlamlı projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. Özgenç, projenin insanların kitapla buluşmasını sağlamayı amaçladığını belirterek, "Kitapları anında evlerine götürerek kendilerine ulaştırıyoruz. Gençlik merkezimizin hizmet ağı 14-29 yaş arası olmasına rağmen burada yaş mefhumu gözetmiyoruz. 76 yaşındaki teyzemize de 7 yaşındaki çocuğumuza da aynı hizmeti veriyoruz" dedi. Gençlik lideri Hilal Nur Yoğurtçu da arkadaşlarıyla gelen taleplerin hepsini karşılamaya çalıştıklarını, isteyenlere kitap önerisinde de bulunduklarını söyledi. Yoğurtçu, "Bizi aradıklarında istedikleri kitap varsa elimizde hemen ulaştırıyoruz. Yoksa başka bir kitap öneriyoruz. Yaklaşık üç aydır uygulamamız devam ediyor. İnsanlardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Açıkçası bu bizi çok mutlu ediyor. Onları bu zor süreçte kitapsız bırakmadığımız için memnun oluyorlar" diye konuştu.

Kitapseverler uygulamadan memnun

Gençlerin evine kitap götürdüğü 76 yaşındaki Aynur Özgen ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süreç nedeniyle dışarı fazla çıkamadıklarını dile getiren Özgen, "Kitap okumayı çok seviyorum ama malum şartlardan dolayı kütüphanelere gitmek zor oluyor. Gençlerimiz böyle güzel bir proje hayata geçirmiş. Çok güzel bir uygulama. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az." ifadesini kullandı.