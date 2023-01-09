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09 Ocak 2023 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 18:39:00

Evlat nöbetine katılım ve destek ziyaretleri sürüyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 351'e yükseldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'a giderek ailelerle bir araya geldi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 351'e yükseldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'a giderek ailelerle bir araya geldi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1225'inci gününde devam ediyor.

Medya Platformu Derneği tarafından 7 Ocak'ta Nevşehir'de düzenlenen "1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi"ne katılan sanatçı, akademisyen ve gazeteciler ile kongre kurulu başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını heyete anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Açıkgöz, gazetecilere, kongre kurulu olarak amaçlarının Diyarbakır annelerinin haklı sesini tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirtti.

Ailelerin gece gündüz, yağmur çamur demeden 1225 gündür evlatlarının peşinde koştuğunu vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"1225 gündür annelerimiz burada evlatları için çırpınıyor. Niye HDP binası önünde duruyorlar? Çünkü HDP il binası eli kanlı PKK terör örgütünün taşeronluğunu yaptı. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin katkılarıyla annelerin sesini duyurmak, onlara destek olmak için buradayız."

Kongrenin koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da kongrenin 3 sayfalık taslak sonucunu ailelerle paylaştı.

BİR AİLE DAHA EYLEME KATILDI

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mahmut Kaplan için gelen Kasım Kaplan da oturma eylemine dahil oldu.

Kaplan, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Etiketler : diyarbakır evlat nöbeti hdp
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