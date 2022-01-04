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04 Ocak 2022 Salı 14:44:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 14:45:00

Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gittiğinden beri üzüntüden hastayım

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 855'inci günde de sürdü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Muhammed için nöbet tutan Nadire Çakan, 'Ben oğlumu çok özledim, o gittiğinden beri üzüntüden hastalandım. Kaç, gel yanıma oğlum' dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 855 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

'15 YAŞINDA OKUYORDU, KAÇIRDILAR'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği Muhammed için evlat nöbetini sürdüren Nadire Çakan, oğlunun ortaokul öğrencisiyken kaçırıldığını ve babasının oğlunun hasretine dayanamayarak öldüğünü söyledi. Çakan, "Ben oğlumu çok özledim, o gittiğinden beri üzüntüden hastalandım. Oğlum Muhammed, ben hastayım. Senin baban hasretine dayanamayarak öldü. Ben de bittim. Kaç, dön, gel yanıma oğlum. HDP seni kandırıp götürdü. Kaç güvenlik güçlerine teslim ol, çok özledim seni. Orası senin yerin değil. Oğlum ortaokulda okurken HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildi. Daha 15 yaşındaydı. Kaçırıldıktan sonra aramadığım yer kalmadı, bulamadım. Ben oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Ben oğlumun hasretinden perişan oldum, yeter artık" diye konuştu.

Etiketler : Mehmet Akar EVLATNÖBETİ HDP
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