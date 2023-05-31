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31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:51:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:51:00

Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Emniyet Jandarma
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