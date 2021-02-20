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20 Şubat 2021 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 18:02:00

Evlat hasreti çekenlere anlamlı bağış

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Derya Sert, rahim nakli sayesinde 8 ay önce anne oldu. Onun sevincini ekrandan görüp etkilenen Esengül Yıldız, eşiyle konuşarak 'rahmini bağışlama' kararı aldı. Genç kadın, başkasına nakledilecek rahmi sayesinde bir ailenin evlat hasretini dindirecek.

Bir kız çocuğu annesi Esengül Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen 'rahim nakli' operasyonundan 10 yıl sonra çocuk sahibi olan Derya Sert'in yaşadığı mutluluktan etkilendi. Ekranda gördüğü sevinci başka kadınların da yaşamasını isteyen Yıldız, eşi Erdaş Yıldız ile konuştu.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Rahmini bağışlamak için başvuruda bulunan 30 yaşındaki Esengül Yıldız, "Eşimin de onayı ile rahim bağışçısı olmaya karar verdim. Sağlıklıyken bağış yapmak istiyorum. Bu davranışımın insanlara örnek olmasını istiyorum. Umarım uygun bir anne adayı olur ve ben de bu güzel olaya vesile olabilirim" diye konuştu.

YENİDEN ANNE OLMUŞ GİBİ

Esengül Yıldız, "Şu an sağlıklıyım. Bir çocuk annesiyim. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu konuda daha çok insanı teşvik edebilmek için sağlıklıyken bu bağışı yapmak istiyorum. En azından o mutluluğu ben de görebileceğim. Ben de yeniden anne olmuş gibi hissedeceğim o insanla birlikte" dedi.

İNSANLAR EMPATİ YAPMALI

Esengül Yıldız'ın turizmci eşi Erdaş Yıldız (40), "İnşallah insanlar önyargılı değil de karşıdaki insanlarla empati yaparak düşünür. Bu bağış sağlıklıyken yapılmalı, öldükten sonra bağış yapılsa ne olur. Derya hanımın o sevinci ve mutluluğu çok güzeldi. İnşallah biz de birine faydalı oluruz" diye konuştu.

Etiketler : Derya Sert rahim nakli Ömer Özkan bağış
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