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18 Şubat 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 18:30:00

Evladını görünce yere yığıldı... Doğum sancısı!

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Yaman çifti, çocuklarının olması için 22 yıl verdikleri mücadeleyi "Azra" bebek ile nihayete erdirirken, doğuma giren baba Veli Yaman bayıldı. Doğumun gerçekleştiği saniyelerde babanın yere yığılmasına önce şaşıran sonra gülen doktorlar o anı ölümsüzleştirdi.

DENEMEDİKLERİ TEDAVİ KALMAMIŞ

Antalya'da yaşayan Fidan ve Veli Yaman çifti, bir çocuk sahibi olabilmek için 22 yıldır gitmedikleri hastane, denemedikleri tedavi yöntemi kalmadı. En nihayetinde Antalya'da özel bir hastanede gördükleri tedavi sonucunda hayallerine kavuştular. Doğuma giren baba Veli Yaman, aşırı heyecan ve stres sonucunda bayıldı.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör "Doğum sırasında tamamen anne ve bebeğe konsantre olmuşken bir anda babanın tansiyonu düştü. Yüzü bembeyaz oldu. Arkadaşlar hemen ilk müdahaleyi yapıp yere yatırdılar. O anda bebek de doğmuştu" dedi.

SAĞLIKÇILAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Doğumun gerçekleştiği anlarda yüzü bembeyaz olan ve başının döndüğünü söyleyen Yaman bir anda yere yığıldı. Doktor ve sağlık çalışanları olayın şaşkınlığını yaşarken, sonrasında da gülme krizine girdi. O anları kameraya alan çalışanlar Veli Yaman kendine geldikten sonra kucağına verdikleri kızıyla hatıra fotoğrafı da çekti.

Etiketler : doğum sancısı bayıldı bebek veli yaman yaşam
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