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17 Ocak 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 17:30:00

Evladına 5 ay sonra böyle kavuştu

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Bursa'da, 2 yıl önce evlenen Sevgi Özbay (19), 7 ay önce dünyaya getirdiği kızı Besime Nur'u eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 5 aydır göremeyince boşanma davası açtı.

Bursa'da, 2 yıl önce evlenen Sevgi Özbay (19), 7 ay önce dünyaya getirdiği kızı Besime Nur'u eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 5 aydır göremeyince boşanma davası açtı. Dava devam ederken mahkeme, çocuğun velayetini geçici olarak annesine verdi.

Besime Nur, avukatlık bürosunda, babasından alınıp annesine teslim edildi. 7 ay önce dünyaya getirdiği kızını 5 ay sonra gören Sevgi Özbay gözyaşlarıyla Besime Nur'u öpüp koklayıp dakikalarca sevdi, karnını doyurdu, altını temizledi. Özbay, kızıyla Malatya'ya döndü.

Anne Sevgi Özbay "Sonunda ona kavuştum" diyerek gözyaşı döktü.

Etiketler : Sevgi Özbay BURSA Besime Nur
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