Evladına 5 ay sonra böyle kavuştu
Bursa'da, 2 yıl önce evlenen Sevgi Özbay (19), 7 ay önce dünyaya getirdiği kızı Besime Nur'u eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 5 aydır göremeyince boşanma davası açtı.
Bursa'da, 2 yıl önce evlenen Sevgi Özbay (19), 7 ay önce dünyaya getirdiği kızı Besime Nur'u eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 5 aydır göremeyince boşanma davası açtı. Dava devam ederken mahkeme, çocuğun velayetini geçici olarak annesine verdi.
Besime Nur, avukatlık bürosunda, babasından alınıp annesine teslim edildi. 7 ay önce dünyaya getirdiği kızını 5 ay sonra gören Sevgi Özbay gözyaşlarıyla Besime Nur'u öpüp koklayıp dakikalarca sevdi, karnını doyurdu, altını temizledi. Özbay, kızıyla Malatya'ya döndü.
Anne Sevgi Özbay "Sonunda ona kavuştum" diyerek gözyaşı döktü.