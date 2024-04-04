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04 Nisan 2024 Perşembe 06:45:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 06:45:00

Evinin bir katı can dostların

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Ankara Kahramankazan'da yaşayan Nurhan Canatar, evinin giriş katı ve bahçesini, sokakta güçsüz halde bulduğu kediler için yuvaya çevirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi, 65 yaşındaki Nurhan Canatar, evinin giriş katı ve bahçesini, sokakta güçsüz halde bulduğu kediler için yuvaya çevirdi.

Canatar, tellerle çevirdiği bahçede de kedileri için güvenli alan oluşturdu. Hayatını kedilere adayan ve 12 yıldır onlara adeta annelik yapan Canatar 60 kedinin bakımını kendi yapıyor.

Etiketler : ankara can dost kedi
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