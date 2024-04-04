Evinin bir katı can dostların

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi, 65 yaşındaki Nurhan Canatar, evinin giriş katı ve bahçesini, sokakta güçsüz halde bulduğu kediler için yuvaya çevirdi.

Canatar, tellerle çevirdiği bahçede de kedileri için güvenli alan oluşturdu. Hayatını kedilere adayan ve 12 yıldır onlara adeta annelik yapan Canatar 60 kedinin bakımını kendi yapıyor.