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02 Aralık 2023 Cumartesi 08:06:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 08:06:00

Evdeki malzemelerle müzik yapıyor

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Isparta'dakyaşayan Arif Sarıca, evindeki farklı obje ile eşyalardan geleneksel ve modern müzik enstrümanları yapıyor.

Isparta'daki özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Burdur Folklör Araştırma Derneği Başkanı olan Arif Sarıca, evindeki farklı obje ile eşyalardan geleneksel ve modern müzik enstrümanları yapıyor.

Eski bakır tastan, karbon fiber malzemeden, ahşap bir şekerlikten kemaneler, çelik tencerelerden cümbüş, röntgen filminden ve ameliyatlarda kullanılan cerrahi ipten tırnak kabak kemaneler üreten Sarıca, yaptığı aletlerle müzik de yapıyor.

Etiketler : ısparta müzik enstrüman
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