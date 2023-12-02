Evdeki malzemelerle müzik yapıyor

Isparta'daki özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Burdur Folklör Araştırma Derneği Başkanı olan Arif Sarıca, evindeki farklı obje ile eşyalardan geleneksel ve modern müzik enstrümanları yapıyor.

Eski bakır tastan, karbon fiber malzemeden, ahşap bir şekerlikten kemaneler, çelik tencerelerden cümbüş, röntgen filminden ve ameliyatlarda kullanılan cerrahi ipten tırnak kabak kemaneler üreten Sarıca, yaptığı aletlerle müzik de yapıyor.