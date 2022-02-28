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28 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00

Evde ‘tepeden tırnağa' bakım hizmeti

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Sakarya Geyve'de belediye bünyesinde istihdam edilen sağlık teknikerleri, yatağa bağımlı hastalara sağlık hizmetinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyaçlarına yönelik de hizmet sunuyor.

Sakarya Geyve'de belediye bünyesinde istihdam edilen sağlık teknikerleri, yatağa bağımlı hastalara sağlık hizmetinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyaçlarına yönelik de hizmet sunuyor. 30 hastanın evine haftada bir kez giden sağlık teknikerleri banyo, tırnak kesimi, ağız ve diş temizliği gibi tüm kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımcı oluyor.

Belediye Başkanı Murat Kaya, ilçede sağlık hizmetlerinin yıllardır sürdüğünü, belediyeye ait 3 ambulansla hastaların nakillerini gerçekleştirdiklerini, evde yatan hastalara serum ve pansuman işlemi yaptıklarını belirtti.

Son dönemde talep üzerine yatağa bağımlı hastaların kişisel bakım ihtiyaçları için palyatif bakım hizmetine de başladıklarını aktaran Kaya, "Bununla alakalı bölüm mezunu kardeşlerimizden biri kadın iki personelimizi belediyemizin bünyesine katarak insanlarımızın evdeki palyatif bakımlarını Geyve Belediyesi olarak üstlendik." dedi.

Kaya, bu hizmetten dolayı vatandaşların hayır dualarını aldıklarını, bundan dolayı da çok memnun olduklarını söyledi.

Geyve Belediyesi evde palyatif hizmetlerde görevli sağlık teknikerlerinden Özgür Uysal (25) çeşitli hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı kalan kişilerin yaşam kalitesini artırıp, psikolojik destek sunmak için çalıştıklarını söyledi. Evlere girdikleri andan itibaren hastalara pozitif enerjiyle yaklaştıklarını aktaran Uysal, "Sürekli iletişim halindeyiz. Yaptığımız uygulamalarda hasta yakınlarının eğitimleri de söz konusu. Bu durumla yeni karşı karşıya kalmış hasta yakınlarını ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

Palyatif bakımın çeşitli tıbbi tedaviler gören hastaların belli süreci atlattıktan sonra evde yaşamlarının desteklenmesini içerdiğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "Hastalarımızın kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hasta yakınları tek başına yapmakta zorlanıyor. Haftada bir kişisel temizliklerini yapmak üzere geliyoruz. Varsa yara bakımlarını da yapıyoruz. Komple tepeden tırnağa bakım uygulamaları yapıyoruz. Yatak çarşaflarına kadar değiştirip, hastamızı temiz bir şekilde bırakıp, evden ayrılıyoruz."

Şeyma Elmas (22) ise özellikle kadın hastaların kendisini görünce daha rahat davrandığını belirtti. Yaptıkları işin önemine değinen Elmas, "Vicdanen çok güzel bir duygu. Onlardan olumlu dönüş, işimizi yapmanın karşılığında duygusal yanıt aldığımızda bu bize de mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Hasta yakını Kebire Bal da annesinin 3,5 yıldır yatağa bağımlı yaşadığını, yaklaşık 2 aydır palyatif bakım hizmeti aldıklarını aktardı.

Sağlık teknikerinin her hafta geldiğini dile getirerek, "Çok güzel hizmetleri var. Onları çok seviyoruz. Güzel bakım yapıyorlar, çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Etiketler : bakım hizmeti Kebire Bal Sakarya Geyve
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