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22 Ekim 2020 Perşembe 18:11:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 18:11:00

Evde karantina kuralına uymayan vatandaş yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

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Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymayıp sokakta gezintiye çıktığı tespit edilen kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Çorum’un Kargı ilçesinde korona virüs vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Kargı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde izolasyona tabi bulunan bir vatandaşımız, filyasyon ekipleri tarafından yapılan yerinde inceme sonucunda ikametinde bulunamamış, yapılan araştırma sonucunda evinde kendini izole etmesi gereken kişi sokakta yakalanmıştır. İzolasyon kurallarına uymayan bu kişiye idari para cezası uygulanarak, kalan karantina süresini tamamlamak üzere Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmiştir" denildi.

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