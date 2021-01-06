06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00:00
Evde kalanlara çevrimiçi konser
Iğdır Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri, Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde evde kalan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak için çevrimiçi konser etkinliği başlattı.
Geçmişte sokakları dolaşarak müzik şenlikleri yaptıklarını söyleyen müzisyen gençler, "Havaların soğumasıyla vatandaşlar dışarı çıkamadıklarından böyle bir etkinlik sunmaya karar verdik. Herkes çok memnun kaldı" diyor.