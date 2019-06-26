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26 Haziran 2019 11:31 | Çarşamba

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 26 Haziran Evde bakım maaşı hangi illerde yattı araştırılıyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere bazı destekler veriliyor. Bu destekler arasında evde bakım maaşı da yer alıyor. Evde bakım maaşı alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Evde bakım maaşı ödemesinin gerçekleştirilebilmesi için kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, evde bakım maaşı sorgulama işlemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım maaşı alınabilmesi için bazı şartların sağlanıyor olması gerekiyor. Evde bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller ve Evde bakım maaşı alma şartları haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ 

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. 

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

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