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06 Haziran 2022 Pazartesi 19:50:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 19:50:00

Ev sahibinden ihtarname ile psikolojik şiddete son! Kanun kiracının yanında

Kaynak: TRT Haber

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Ev sahibi, 9 yıllık kiracılarından ödedikleri kiranın iki katını talep etti. TRT Haber, ev sahibinin ihtarnameyle psikolojik baskı yaptığı kiracıların evine avukatla gitti. Ev sahibi, yasal haklarını öğrenmek isteyen ailenin kapısına dayandı.

İnan ailesi, 9 yıldır üç çocuğu ile 90 metrekarelik bir evde yaşıyor ve 750 lira kira ödüyordu.

Ev sahibi ödedikleri kiranın iki katını talep edince ne yapacaklarını bilemediler.

TRT Haber, huzuru kalmayan ailenin derdini paylaşması ve avukattan bilgi alması için İnan ailesinin evine gitti. Ev sahibi Nurgül İnan, derdini anlatırken ev sahibi kapıya dayandı.

EV SAHİBİNDEN İHTARNAME İLE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Kiracıdan iyileştirilme yapılmasını isteyen ev sahibi, 750 veya 1000 lira kira ile 80 metrekare bir daire kalmadığını, kiraların 1500 - 2000 lira olduğunu savundu.

Aile aslında kira iyileştirmesi yapmıştı, 750 lira olan ücretlerine geçen ay yasal artışla 250 lira zam yapmış ve 1000 lira ödüyordu. Ama ev sahibi için bu yeterli değildi, kirayı 1500 liraya yükseltmek istedi, ihtarnameyle aileyi psikolojik baskı yapmaya başladı.

İnan ailesinin iddiasına göre, ev sahibinin asıl amacı aileyi çıkarıp çok daha yüksek ücrete evi kiraya vermek.

KANUN KİRACININ YANINDA

Ev sahibi ısrarla haklı olduğu görüşünde ama kanun, kiracının yanında.

Avukat Bilal Yavuz, kira artışı oranının kanuna göre en fazla yüzde 34 olması gerektiğini ve bu durumda ev sahibinin 1000 lira üzerine çıkmaması gerektiğini söyledi.

Etiketler : kiracı ev sahibi Avukat Bilal Yavuz
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