Ev parasını kedilere harcadı! Yardımlarla 200 kedi besliyor

Kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile ilgilenen Salgar, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor.



Sokak hayvanlarının her zaman mama sıkıntısı çektiğini ve bu sıkıntının kış mevsiminde daha çok artığını belirten Salgar, "Yaklaşık 10 yıldır sahiplendiğim kedilere ve sokak hayvanlarına bakıyorum ve her geçen gün sayı artıyor. Bunlar sokak hayvanları olduğu için yem bulamıyorlar. Kimisi çatıya, kimisi evin avlusuna geliyor. Yemiyorum içmiyorum kedilerime bakıyorum. Hayvanlara karşı biraz duyarlı olalım. Eskiden hurdacılık yapıyordum ve bu evi almaya çalıştım. Ama evi almayıp, parayı kedilere harcadım. Ben kirada kalabilirim ama bu kediler aç kalamaz. Elimden geldikçe yemeklerini temin ediyorum. Ama kedilerin sayısı doğum yaptıkça ve çevreden yeni kedilerin gelmesiyle sayı artıyor" dedi.

Salgar, sokakta gördüğü hayvanlara da yem verip, hasta olanları tedavi etmeye gayret gösterdiğini kaydetti. Komşuları da Burhanettin Salgar'ın, kendisinden çok kedilere baktığını ifade etti. Komşuları, kedilerin Salgar'ın evlatları gibi olduğunu, kendilerinin de bu nedenle ellerinden geldikçe destek verdiklerini dile getirdi.