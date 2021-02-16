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16 Şubat 2021 Salı 10:16:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 12:10:00

Ev kadınları, israfı önlemek için kursta

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İzmir Konak'ta 12 ev kadını gıda israfını önlemek için düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğine katılarak keşkek hazırladı.

İzmir Konak'ta 12 ev kadını gıda israfını önlemek için düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğine katılarak keşkek hazırladı. MasterChef yarışması ile tüm Türkiye tarafından tanınan, İzmirli şef Rıfat Yurttaş'ın anlatımı ile mutfağa giren kadınlar, özellikle gıda israfının evde tüketici seviyesinde nasıl azaltılacağı konusunda bilgi aldı.

Konak Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, alışveriş yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve etiket okur yazarlığı gibi konularda katılımcılara bilgi verdiklerini söyledi. Gıdada en büyük kayıpların taze meyve sebze tüketiminde yaşandığını anlatan Çifçi, çabuk bozulan ürünlerin israfa neden olduğunu belirtti.

Etiketler : izmir konak israf
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