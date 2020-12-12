Ev hanımlığından iş kadınlığına

Aldığı eğitimin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun hediye ettiği dikiş makinesiyle evinin bir köşesini atölyeye dönüştüren Çağlar, el işi ürünleri satarak para kazanmaya başladı. Mefruşat kursuna giderek dikiş nakış öğrendiğini anlatan Çağlar, kursu oğlunu ana sınıfına götürüp getirirken gördüğünü söyledi. Meslek edinme kursuna yazılıp hem kendisini geliştirmek hem de zamanını dolu geçirmek istediğini paylaşan Çağlar, “Tabi iş öğrenip güzel bir çevre de edinmek istiyordum. Kendimi bu işte geliştirdim. Dışarıda anlaşmalı olduğum birkaç yere ufak tefek işler yapıyorum. Evime ekonomik anlamda katkı sağlıyorum. Çocuklarımı büyütüyorum. Açık öğretim üzerinden de liseyi okumaya devam ediyorum. Liseyi bitirmek üzereyim. Allah kısmet ederse inşallah usta öğretici belgesi alıp bunu meslek olarak yapmakta istiyorum. Öğrendiğim bu bilgileri başka kadınlara da aktarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



ÇEYİZLİK ÜRÜNLER YAPIP SATIYOR

Belediye Başkanının hediye ettiği dikiş makinesiyle evinde rahat rahat dikiş yapabildiğini ifade eden Çağlar, o makine sayesinde kendi parasını kazandığını vurguladı. Çok güzel ürünler çıkarmaya gayret ettiğini sözlerine ekleyen Çağlar, “Bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Ürettiğim el işlerini arkadaş çevreme satıyorum. Onlarda tanıdıklarını bana yönlendiriyor. Daha çok genç kızların çeyizleri için gerekli olan el işlerini dikiyorum. Kızlar çeyizlik ürünleri hazırlatmak istiyor. Allah kısmet ederse kendi iş yerimi de açmak istiyorum. Şuan kendi iş yerimi açma hayalimde var. Bu işte yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Belki ileride daha da büyük bir yer neden olmasın? Şahinbey’de yaşayan kadınlar zamanlarını değerlendirsinler. Hiçbir şey olmasa bile bir iğne oyası işi yapsınlar. Belediyeye ait kurslara gelip kendilerini geliştirsinler” diye konuştu.