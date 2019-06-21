Estetik faciası

33 yaşındaki Feryal Mansuroğlu, 3 ay önce badem göz estetiği olmak için Hatay'daki özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre doktor, genç kadına gözaltı ışık dolgusunun daha uygun olacağını söyledi. Mansuroğlu doktorunu dinleyerek dolguyu yaptırdı. Ancak gözaltına yapılması gereken dolgu, daha aşağı yapıldığı için kadının yüzü şişmeye ardından yanağı çökmeye başladı.

DÜZELTMEK İÇİN PARA İSTEDİ

Yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın, doktoru arayıp durumu anlattığında ise hiç beklemediği bir muameleyle karşılaştı. Doktorun ‘Siz de hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz' diyerek telefonu yüzüne kapattığını belirten Feryal Mansuroğlu, doktorun yeniden müdahale etmek için 3 ay dolması gerektiğini, yanına gittiğinde ise kendisinden yeni işlem için para talep ettiğini ifade etti.

ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM

Yüzünü eski haline getirebilmek için İstanbul’da farklı merkezlere başvuran ve bir dizi operasyon geçiren Mansuroğlu “Bu 3 aylık süreçte çökmüş yanakla gezmek zorunda kaldım. Çok kötü günler yaşadım, stresten tiroit zehirlenmesi yaşadım. Altı kilo verdim. Doktor, özür dilemesi gerekirken, bana hakaret etti. Doktorun tavrı beni ayrıca üzdü. O dolguyu parçalamak çok zordu. Büyük acılar çektim. Çok zor günler geçirdim” diye konuştu.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

İşlemi gerçekleştiren doktorun yanlış yapmasından ziyade üslubu ve tavrı nedeniyle dava açmayı düşündüğünü aktaran Mansuroğlu, ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek, “Benim gibi birçok mağdur insan var, daha fazla canlar yanmasın istiyorum. İnşallah başka insanların canı yanmaz” dedi.