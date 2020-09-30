Esra Erol'un programında ortaya çıkan yasak aşk skandalının tarafı Cengiz Koraltan Nazilli'de darp edildi. O anların görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye’nin dilinden düşmeyen ve sosyal medyada infial yaratan yasak aşk skandalının tarafı Cengiz Koraltan Nazilli’de kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.



Aydın’ın Kuyucak ilçesinde evli komşusu iki çocuk annesi Esra Karakuş ile birliktelik yaşayan ve bir televizyon programında canlı yayında açıklanan DNA testi sonucu Karakuş’un yeni doğan çocuğunun kendisinden olduğu ortaya çıkan güvenlik görevlisi Cengiz Koraltan (54) Nazilli’de kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.



Edinilen bilgiye göre; Sümer Mahallesi’nde bir ev kiralamak isteyen Koraltan, henüz ismi belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yüzünden yaralanan Cengiz Koraltan, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Koraltan, taburcu edildi.

İfadesi alınmak üzere polis tarafından karakola götürülen Koraltan, hastane çıkışında MANŞET Gazetesi muhabirinin kendisine yönelttiği “Tüm Türkiye sizi konuşuyor ne diyeceksiniz?” sorusunu “Git başımdan kardeşim” diyerek yanıtsız bıraktı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.