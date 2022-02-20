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20 Şubat 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 18:00:00

Esma'nın Türkçe aşkı

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Kahire'de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Esma, Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi. Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı dizileriyle dilimizi öğrenen Esma, bir not defteri tuttuğunu ve ilk kez duyduğu kelimeleri bu deftere yazarak çalıştığını söyledi.

İKİ YIL İÇERİSİNDE ANLAYIP KONUŞMAYA BAŞLADI

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan 17 yaşındaki Esma Vail, Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrendi. TV izlerken not defterine takıldığı kelimeleri not aldığını söyleyen Esma, "Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım. Yaklaşık 3 yıl önce ilk olarak Güneşin Kızları adlı diziyi izlemeye başladım. Türkiye ve Türk diline merakım ve sevgimden dolayı son 2 yıl içinde artık dizilerde konuşulanları anlamaya ve konuşmaya başladığımı fark ettim" dedi.

ŞİMDİ TEK HEDEFİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRMEK

En sevdiği Türk oyuncunun Hande Erçel olduğunu söyleyen Esma, "Oynadığı bütün dizileri izliyorum" dedi. Erçel'in rol aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisini de heyecanla takip ettiğini aktaran Mısırlı genç, "Hande Erçel'in dizideki karakterini çok sevdim. Güçlü ve hayallerinden asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip" diye konuştu. Dizilerin yanı sıra Türkçe şarkılar dinlemekten de zevk alan Esma'nın şimdi tek hedefi eğitimini Türkiye'de sürdürmek.

Etiketler : türk dizileri esma vail güneşin kızları sen çal kapımı yaşam
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