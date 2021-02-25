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25 Şubat 2021 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 10:01:00

Eskiyen lastikler ‘canlar' için yuva oldu

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Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, topladıkları atık araç lastiklerini soğuktan etkilenen kediler için yuvaya dönüştürüyor.

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, topladıkları atık araç lastiklerini soğuktan etkilenen kediler için yuvaya dönüştürüyor. "Canımız sokakta" sloganı ile soğuk kış günlerinde kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturmak isteyen gençler boyadıkları lastiklerin üzerini kapatıp, zeminine minder ve battaniye seriyor. Yuvaları kentin belirli noktalarına bırakarak, hayırseverlerin bağışladığı mamalar ile de sokak hayvanlarını besliyor.

Etiketler : elazığ lastik kedi yuva
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