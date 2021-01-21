21 Ocak 2021 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 19:13:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Kar kış demeden setteyiz
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerinin çok yoğun geçtiğini dile getiren oyuncu ‘’Malum havalar soğuk bizde sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz. Böyle zamanlarda Allah hepimizin yardımcısı olsun’’ diyerek sektörün sıkıntısından bahsetti.