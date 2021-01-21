Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Kar kış demeden setteyiz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerinin çok yoğun geçtiğini dile getiren oyuncu ‘’Malum havalar soğuk bizde sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz. Böyle zamanlarda Allah hepimizin yardımcısı olsun’’ diyerek sektörün sıkıntısından bahsetti.