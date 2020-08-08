Eskişehir'de akılalmaz olay: Sipariş verdiği su 14 yıllık çıktı

Eskişehir’de yaşayan bir vatandaş, birçok kişi tarafından kullanılan bir su markasından sipariş verdi. Ertesi gün suyunu teslim alan tüketici, damacananın üzerindeki üretim tarihine baktığında gözlerine inanamadı.

DAMACANA 14 YILLIK ÇIKTI

Tam 14 yıllık damacana ile karşılaşan talihsiz tüketici, damacananın 2006 tarihinde üretildiğini görünce neye uğradığına şaşırdı.

"SUYUN SEVKİYATINDA KULLANILAN DAMACANALARIN KULLANIM SÜRESİ BULUNMAKTADIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Kalkan, damacanaların kullanım süresinin 5 yıl olduğunu söyledi. Kalkan, "Sağlığımızı tehdit eden ürünlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hemen hemen hepinizin evlerinde bulunan damacanalar da bu ürünlerin arasında yer alabiliyor. Yaşam kaynağımız olan suyun sevkiyatında kullanılan damacanaların bir kullanım süresi bulunmaktadır. Bu kullanım süresi 3 yıl veya yılda 75 kez su dolumu iken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu süre 5 yıla çıkarılmıştır" diye konuştu.