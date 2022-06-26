Eski eşyalar kadınların elinde değerleniyor
Yaşları 18 ila 80 arasında değişen 75 kadın, temin ettikleri eski ahşap eşyaların geri dönüşümünü sağlayarak "Sıfır Atık" projesine destek veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Derince ilçesinde 9 ay önce açılan ahşap kursuna katılan yaşları 18 ila 80 arasında değişen 75 kadın, temin ettikleri eski ahşap eşyaların geri dönüşümünü sağlayarak "Sıfır Atık" projesine destek veriyor. geçmişte kullanılan ahşap oy sandıkları, eski sehpa, tepsi gibi eşyaları değerlendiren kadınlar, onlara yeni kullanım alanları açıyor.