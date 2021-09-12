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12 Eylül 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 12:00:00

Eski eşlerin hackleme davası

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Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, 10 yıl önce boşandığı yazar Eylem Tok'u, cep telefonundaki fotoğrafları başka bir cihazla kontrol ettiği gerekçesiyle şikayet etti.

İstanbul'da yaşayan 'Doktor B' lakaplı ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur, 10 yıl önce boşandığı ünlü yazar Eylem Tok'u savcılığa şikâyet etti. 14 yaşındaki oğlunun velayetinin annesinde olduğunu belirten Cihantimur, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Cep telefonumdaki belge ve fotoğrafların başka bir cihazla kontrol edildiğini fark ettim. Çok geçmeden eski eşim mesaj atıp 'Telefonundaki her şeyi biliyorum. Evinde bir bayan var. O kadın oradan gidecek' dedi."

3 AY YAKLAŞAMAYACAK

Şikayetçi doktor, Tok'un aynı akşam evine gelip kapıyı yumrukladığını, İngilizce küfür edip oğlunu kendisine karşı kışkırtmaya çalıştığını ileri sürdü. Cihantimur, olay sonrası sevgilisinin evden ayrılıp ülkesine döndüğünü belirtti. Savcılık şikâyet üzerine Eylem Tok hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı.

PASAPORTU ÇALMAK İÇİN EVİME GİRDİLER

Yazar Eylem Tok da çocuğunu yurtdışına kaçırmayı planlamakla suçladığı eski eşinden şikayetçi oldu. Cihantimur'un çalışanı Adem K.'nın evine izinsiz girdiğini öne süren Tok, "Bu kişi evin her yerini karıştırıp oğlumun pasaportunu bulamayınca beni arayarak yerini sordu. Çocuğumun yurtdışına götürülüp okula yazdırılacağını öğrendim, şikayetçiyim" dedi.

AKŞAM

Etiketler : eylem tok bülent cihantimur şikayet hackleme dava yaşam haberleri
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