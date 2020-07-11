11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:18:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:18:00
Eski depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle eski deponun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 22.30 sıralarında, 1414 Sokak'ta atıl vaziyette duran eski deponun bahçesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında eski depodan dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
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