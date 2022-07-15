Eski ayakkabılarınızla mutluluk dağıtın

Zonguldak Sakatlar Derneği tarafından ihtiyaçları için kıyafet ve ayakkabı kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde kullanılmayan ayakkabılar ve kıyafetler dernek binasında toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Zonguldak Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, "İhtiyaç sahipler, bağışlanan ayakkabı ve elbiseleri burada beğenerek seçerek alıp kullanıp kullanmaya devam ediyorlar. Herkes bu kampanyaya destek olmalı" dedi.

Hüseyin Şirin "Şu anda 50 çift ayakkabı var, bir iki gün içinde yeni sahiplerine ulaşır" diye konuştu.

