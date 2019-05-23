Eşiyle ahlaksız ilişki yaşayan evli adamı öldürdü: Fırsat kolladıktan sonra vurdum

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Milas'ın Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Bir balık çiftliğinde çalışan ve aynı zamanda avcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Coşkun K., aracıyla, evli ve 1 çocuk babası, yat kaptanı Özkan Kuzkun'un otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Coşkun K. ve Özkan Kuzgun tartışmaya başladı. Tartışma sırasında aracından av tüfeğini alan Coşkun K., 2 el ateş ederek Kuzkun'u sağ bacağından ve göğsünden vurdu.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Coşkun K., Kuzkun'un eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürüp, "Takip ettim ve fırsat kolladıktan sonra vurdum. Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu.





Ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Kuzgun ise doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

(DHA)