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05 Ocak 2022 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 18:12:00

Eşini öldüren 70 yaşındaki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kaynak: AA

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Konya'da, tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, maktul Sevil Şimşek ile sanık Turgut Şimşek arasında şiddetli geçimsizliklerin yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Olay günü Turgut Şimşek'in kendi adına ruhsatlı tabancasıyla boynuna doğru ateş ettiği eşi Sevil Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, "Olayın gerçekleştiği odada açılarak yatak haline getirilmiş kanepe ve üzerinde çarşaf, yastık, yorgan bulunduğu, bu odanın muhtemelen Turgut Şimşek tarafından yatak odası olarak kullanıldığı, olay günü Sevil Şimşek'in kanepenin önünde yüzüstü yatar vaziyette bulunduğu, maktulün sağ bacağının hemen yanında da bir adet mutfak bıçağının bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"ÜZERİME DOĞRU GELİNCE BİR ANDA TETİĞE BASTIM"

İddianamede, beyanlarına yer verilen sanık Turgut Şimşek, olay günü eşiyle parka gidip gezdiklerini ve daha sonra eve geldiklerini belirterek, "Bir koliye kitap dolduruyordum. Bu sırada eşimle tartışmaya başladık. Odadan çıkıp, eline bıçak alarak tekrar yanıma geldi. Eşimin gözü dönmüştü. Bıçakla beni öldüreceğini düşünerek daha önceden yastığın altına sakladığım silahı aldım. Üzerime doğru gelince bir anda tetiğe bastım. Keşke eşim beni bıçaklasaydı da ben bunu yapmasaydım. Çok pişmanım." beyanında bulundu.

15 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen davanın duruşması 15 Şubat'ta görülecek.

Etiketler : kadına şiddet konya 70 yaşındaki sanık
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