Eşini kovalayıp tüfekle tehdit eden şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA
Ankara Keçiören'de son bir yıldır boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden şahıs tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eşini tüfekle kovalayarak tehdit eden koca tutuklandı.
İddiaya göre, S.C, 2 senedir evli ve bir yıldır da boşanma aşamasında olduğu eşi O.C. ile 23 Ağustos Pazar akşam saatlerinde Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi'ndeki yürüyüş parkında karşılaştı.
Eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı
Zanlı O.C, S.C'ye, "Konuşmamız lazım, benimle beraber geleceksin." diyerek tartışma çıkardı. S.C. de boşanmak üzere olduğu eşi O.C'ye gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tehditlerini sürdüren O.C, "Benimle gelmezsen aileni de seni de öldürürüm." dedi.
Elindeki tüfeği kılıfından çıkarmayan O.C, kendisiyle gelmek istemeyip bulundukları yerden kaçan S.C'yi kovaladı. S.C. ise bir oto yıkama dükkanına sığındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri O.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentin birçok noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.C'nin memleketi Diyarbakır'a gittiğini belirledi.
Diyarbakır'da gözaltına alınan O.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
- Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Durumu çok iyi
- Eşini kovalayıp tüfekle tehdit eden şahıs tutuklandı
- Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
- Muğla'da tedbirlere uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi
- Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi