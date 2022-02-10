VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Öğretmen sayısı 500 binlerden 1,2 milyon civarına geldi
Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı
Başkan Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Başkan Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' video mesajına teşekkür
Biden: Enflasyona karşı elimizdeki her aracı kullanıyoruz
2 ilde eğitime kar engeli
İngiltere Başbakanı Johnson Rusya'yı uyardı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Türkiye'de 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Bakan Nebati, yeni paketi cumartesi günü açıklayacak
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gazda devlet desteği devam ediyor
Başkan Erdoğan'ın PCR test sonucu negatif çıktı
MSB'den FETÖ iddialarına tepki: Hukuki yollara başvuruldu
NATO Ukrayna'ya desteğini sürdürecek
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor: Ayrıntılar belli oldu
Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti
Bakanlıktan önemli açıklama! 4 havalimanında uzlaşma sağlandı
Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var
Putin'den ilk hamle! Boğazı kapatıldı
Elektrik faturaları için kritik toplantı
"Yetki gaspı yaparak mühürlediler"
NATO'dan Rusya'ya mektup!
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!
10 Şubat 2022 Perşembe 22:47:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 22:47:00

Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı

ABONE OL

Bursa'da eşi 'sahile gezmeye gidiyorum' diye çıkıp 3 çocuğuyla kaçan adam çocukları için mücadele veriyor.

Mudanya ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arı, 18 yıldır eşi H.A. ile evliydi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Mehmet Arı'nın eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye 11,12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını alarak evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Arı, Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra eşinin Bayram Y. ile birlikte Ankara'nın Sincan ilçesine kaçtığını öğrendi. Eşinin kaçtıktan sonra kendisine boşanma davası açtığını da öğrendi. 3 aydır çocuklarını göremeyen gözü yaşlı baba; çocuklarının hayatından endişe ediyor. Mehmet Arı, eşinin Bayram Y. ile sosyal medyada fotoğraflarını görünce tazminat davası da açtı. Mehmet Arı'nın tek isteği hayatından endişe ettiği çocuklarının velayetini almak.

Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum. Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2 ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın velayetini almak istiyorum" dedi.

Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir televizyon programına bağlanan H.A, "Evden ayrıldım, Bayram Y. ile gittim. Bayram Y. benim arkadaşımın kardeşi. Onunla beraber yaşamıyoruz. altlı üstü oturuyoruz. Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" şeklinde konuştu.

Etiketler : sahile gezmeye gidiyorum bursa Mudanya ilçesi
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Aşka geldi

Aşka geldi
Baba yadigarı ceket

Baba yadigarı ceket
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Bir ödül daha

Bir ödül daha
Şöhrete giden yolda yalnızmış

Şöhrete giden yolda yalnızmış
Etiler'de arabesk gecesi

Etiler'de arabesk gecesi
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Zirveyi kaptırdı

Zirveyi kaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER