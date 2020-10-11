Eşi ölü bulunmuştu! Türk binbaşının ABD'den iadesi istendi

Florida eyaletine bağlı Tampa kentindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Hüseyin Kurtdere’nin doğum sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yatağa bağlayıp, ağzına çorap tıktığı eşi Nalan Kurtdere ölü olarak bulunmuştu.

TÜRKİYE’DEN TALEP

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Türkiye Adalet Bakanlığı, üç ay önce yaşanan trajik olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere’nin Türkiye’de yargılanmasını talep etti. Önceki günkü duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye’nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere’ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.

3 ÇOCUK ANNEANNEDE

17 Kasım’da yeniden hâkim karşısına çıkması beklenen Kurtdere’nin ABD’deki üç çocuğu ise olay sonrası bu ülkeye giden anneanneleri Hatice Tonbil’e verildi. NATO anlaşması gereği denizaşırı ülkelerde görev yapan bir askeri görevli bir suçla itham edildiğinde hükümetlerin bir davayı devralmalarına izin verildiği belirtiliyor.