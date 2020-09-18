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18 Eylül 2020 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 17:55:00

Esenyurt'ta zabıtayla seyyar satıcılar arasında arbede: 7 yaralı

Kaynak: DHA

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Esenyurt'ta zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan arbedede 7 kişi yaralandı. Polis konuyla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Seyyar satıcıların araçlarında hasar meydana gelirken araç camlarında kırıklar olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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