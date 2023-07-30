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30 Temmuz 2023 Pazar 13:23:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 13:23:00

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor

Kaynak: AA

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İstanbul Esenyurt'ta tekel bayiinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayiinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

1 POMPALI TÜFEK, 2 TABANCA, 50 ADET MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.

OLAY

Esenyurt'ta bir tekel bayiine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Etiketler : esenyurt tekel bayii kavga
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