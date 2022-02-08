Eşeksiz eşek belgeseliyle ödüle koştu

ÇEKİMLER DEĞİL, PARASIZLIK YORDU



Adana'nın Pozantı İlçesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Seyfeddin Erişen, dedesinden babasına geçen semerciliği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir belgesel çekmeye karar verdi. Genç adam, 'Eşek Terzisi' adını verdiği belgeselde maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluklar yaşadı; eşek bulamayınca da çekimleri atla gerçekleştirdi. Montaj için bilgisayar bulamayınca da çekimleri yaptığı kamerasını, festivallere katılmak için de bilgisayarını sattı.

KARGO ÜCRETİ 90 DOLARI BULAMADI



Çabalar sonuçsuz kalmadı ve o belgesel, ABD, İtalya, İngiltere, Singapur ve Hindistan'da 11 ödül aldı. Seyfeddin, "Bu kadar başarılı olacağımı hiç düşünmemiştim. Dedem için bir şeyler yapıp, babamı da gururlandırmak istemiştim" dedi. Erişen'in, ödüllerini de 'kargo ücreti'ni ödeyemediği için alamadığı ortaya çıktı. Genç adam, "90 dolar kargo parası çıkıyor. Bu benim için yüksek bir miktar. Açıkçası ödüller orada kaldı, param olduğu zaman alacağım" ifadesini kullandı.

Seyfeddin Erişen, "Dedem Ahmet Hikmet Erişen, kendisini; 'eşek terzisi' olarak adlandırırdı ve; 'Herkesin bir terzisi var, ben de eşeklerin terzisiyim' derdi" diye konuştu.

Seyfettin Erişen, köye gidip babası Abdurrahim Erişen'in (64) semer yapımını görüntüledi ancak hazırlanan semerin bir eşeğin üzerine konulması gerekiyordu; Erişen köy köy gezip eşek aradı ama bulamadı, bunun üzerine de belgeselde eşek yerine at kullanmak zorunda kaldı.

SONER KAN