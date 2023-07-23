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23 Temmuz 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 12:45:00

Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Erzurum'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu uygulama noktasında İran'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan üst aramalarında Morteza Cheshm B.'nin meyve suyu kutusuna gizlediği uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, Morteza Cheshm B.'yi, hastaneye götürerek iç beden muayenesi yaptırdı.

Yapılan muayenede, şüphelinin, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Morteza Cheshm B. tutuklandı.

Etiketler : erzurum uyuşturucu zanlı
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