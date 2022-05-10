Erzurum'da 'Atlı banana'

ERZURUM'da adrenalin tutkunları, karların erimesiyle birlikte debisi yükselen Karasu Nehri'nde atların arkasına bağladıkları şambrellerle heyecan yaşadı. Atlı spor kulübü üyesi Adem Ugan, yaptıkları etkinliği, denizlerde yapılan 'Banana' eğlencesine benzeterek, "Sürat teknesi yerine at, banana yerine de otomobilin iç lastiği, şambrel kullandık" dedi.

