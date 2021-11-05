Erzurum Türküsü söyleyip koşuyorlar... Çılgın Dadaşlar

YILLARDIR DİSİPLİNİ BOZMADILAR

Erzurum'da 14 yıl önce öğretmen, doktor, eczacı ve işadamı gibi çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olan 40 ila 80 yaş aralığındaki 50 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, görenleri gülümsetiyor. Atletizm pistinde Erzurum'a özgü yöresel türküler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren koşu grubu, 7 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye girip başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

YURTDIŞINDA DA YARIŞIYORLAR

Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 30 yıldır "sağlık için yaşam için spor" etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Antrenmanlarının yaz kış demeden sürdüğünü ifade eden Maraşlı, zaman zaman da dağ yürüyüşlerine çıktıklarını, haftanın 3 günü düzenli olarak çalışma yaptıklarını söyledi. Evde ya da kahvede oturmak yerine spor yapmayı tercih eden ve yaşlarına aldırış etmeyen grubun antrenörü Hikmet Maraşlı, "Yurtdışındaki maratonlara da katılıyoruz. Tataristan ve Gürcistan'da düzenlenen maratonlara katıldık" dedi.