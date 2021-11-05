VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terör örgütü bu topraklarda yaşayan insanlarla hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır"
61 Anayasası'nı sürücü kursu aracına benzetti
İYİ Partili Türkkan oğluna küfür etmişti! "O kadar çok üzüldüm ki..."
Aileler çocuklarını satıyor
43. İstanbul Maratonu yarın koşulacak
Pampas otuyla para kazandılar
Dünya genelinde Kovid vakaları 250 milyonu geçti
Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede
Kovid hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
İki farklı Sinem
"Üçüncü şahıslar yok"
Şehit yakınına küfür etmişti! Basın açıklaması iptal oldu
"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"
4'üncü kez baba oluyor
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası
Çekimler başlıyor
Evirgen'den aşk itirafı
Tarkan'ın rekorunun peşinde
"Yeni şarkılar yola çıktı!"
"Ilısu Barajı, Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevap"
Buse İskender ilk hedefini açıkladı
İki İsrail subayını kaçırdıklarını iddia ettiler
Nostaljik paylaşım
"Hayal görüyor"
05 Kasım 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 16:20:00

Erzurum Türküsü söyleyip koşuyorlar... Çılgın Dadaşlar

ABONE OL

Erzurum'da, kendilerine ‘Çılgın Dadaşlar' diyen ve yaşları 40 ila 80 arasında değişen koşu grubu, yöresel türküler eşliğinde antrenman yapıyor. Evde ya da kahvede oturmak yerine spor yapan ve şimdiye kadar pek çok yarışa katılan grup şimdi de İstanbul'daki maratona hazırlanıyor.

YILLARDIR DİSİPLİNİ BOZMADILAR

Erzurum'da 14 yıl önce öğretmen, doktor, eczacı ve işadamı gibi çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olan 40 ila 80 yaş aralığındaki 50 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, görenleri gülümsetiyor. Atletizm pistinde Erzurum'a özgü yöresel türküler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren ve kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren koşu grubu, 7 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye girip başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

YURTDIŞINDA DA YARIŞIYORLAR

Grubun koordinatörü Hikmet Maraşlı, ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 30 yıldır "sağlık için yaşam için spor" etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Antrenmanlarının yaz kış demeden sürdüğünü ifade eden Maraşlı, zaman zaman da dağ yürüyüşlerine çıktıklarını, haftanın 3 günü düzenli olarak çalışma yaptıklarını söyledi. Evde ya da kahvede oturmak yerine spor yapmayı tercih eden ve yaşlarına aldırış etmeyen grubun antrenörü Hikmet Maraşlı, "Yurtdışındaki maratonlara da katılıyoruz. Tataristan ve Gürcistan'da düzenlenen maratonlara katıldık" dedi.

Etiketler : maraton erzurum koşu
Pelin'in tarzı

Pelin'in tarzı
Cenevre'de yarışacak

Cenevre'de yarışacak
‘Çöz Beni Aşkım'

‘Çöz Beni Aşkım'
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta

Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Tiyatro keyfi

Tiyatro keyfi
Her zaman şükrederek hareket ediyor

Her zaman şükrederek hareket ediyor
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER