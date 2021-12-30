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30 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00

Erzurum dondu Buz sarkıtlarının boyu 3 metre

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Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Kent merkezindeki binaların yanı sıra deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatılarında oluşan sarkıtlar, ilgi çekti.

Etiketler : Erzurum dondu Erzurum buz sarkıtları
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