Erzurum dondu Buz sarkıtlarının boyu 3 metre

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Kent merkezindeki binaların yanı sıra deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatılarında oluşan sarkıtlar, ilgi çekti.

