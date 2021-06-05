Erzurum balığı Trabzon'da kapışılıyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletlerde yetişen balıklar, yakın olduğu için en çok Karadeniz'e satılıyor.



BU AROMA BAŞKA YERDE YOK



Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi. Erzurum'da 10'u baraj gölünde, diğerleri çeşitli sulardaki kafeslerde olan 29 tesiste balık üretimi yapıldığını anlatan Akar, "2020 yılındaki alabalık üretimimiz yaklaşık 2 bin 200 ton. 2 bin 500 rakımda balık üretiyoruz. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz" dedi.