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Erzincan'daki kazada sürücü hayatını kaybetti
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15 Ekim 2023 Pazar 03:43:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 03:43:00

Erzincan'daki kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Abdülkerim K'nin kullandığı 24 EN 314 plakalı otomobil Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın Beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan sürücüyü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Abdülkerim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Etiketler : otomobil kaza sürücü ölümü Erzincan kazası
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